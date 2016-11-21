Третя річниця Євромайдану: як все починалося (фоторепортаж)

21 листопада 2013 року українці, організувавшись у соцмережах, зібралися під дощем на Майдані Незалежності в Києві, щоб висловити свій протест з приводу рішення тодішньої влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З цього почалася Революція гідності, що ознаменувала новий етап в житті України.

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А вже наступного дня кількість людей почала збільшуватися і до вечора 22 листопада вже обчислювалася тисячами. Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які за кілька місяців Євромайдану забрали життя більше сотні людей, переважно, з боку цивільних.

До річниці початку Євромайдану УНІАН вирішив пригадати, як все починалося.