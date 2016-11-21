Третя річниця Євромайдану: як все починалося (фоторепортаж)
3 роки тому тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про припинення європейської інтеграції, до якої так довго йшло українське суспільство. Це рішення змусило українців вийти на Майдан Незалежності, щоб відстояти свій європейський вибір.
21 листопада 2013 року українці, організувавшись у соцмережах, зібралися під дощем на Майдані Незалежності в Києві, щоб висловити свій протест з приводу рішення тодішньої влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З цього почалася Революція гідності, що ознаменувала новий етап в житті України.
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А вже наступного дня кількість людей почала збільшуватися і до вечора 22 листопада вже обчислювалася тисячами. Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які за кілька місяців Євромайдану забрали життя більше сотні людей, переважно, з боку цивільних.
До річниці початку Євромайдану УНІАН вирішив пригадати, як все починалося.