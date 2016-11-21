Третя річниця Євромайдану: як все починалося (фоторепортаж)

09:00, 21 листопада 2016
Суспільство
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3 роки тому тодішній прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про припинення європейської інтеграції, до якої так довго йшло українське суспільство. Це рішення змусило українців вийти на Майдан Незалежності, щоб відстояти свій європейський вибір.

З цього починався Євромайдан / Фото УНІАН

21 листопада 2013 року українці, організувавшись у соцмережах, зібралися під дощем на Майдані Незалежності в Києві, щоб висловити свій протест з приводу рішення тодішньої влади припинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. З цього почалася Революція гідності, що ознаменувала новий етап в житті України.

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А вже наступного дня кількість людей почала збільшуватися і до вечора 22 листопада вже обчислювалася тисячами. Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками, які за кілька місяців Євромайдану забрали життя більше сотні людей, переважно, з боку цивільних.

До річниці початку Євромайдану УНІАН вирішив пригадати, як все починалося.

Перші протестувальники на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Перші протестувальники на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
21 листопада 2013 року люди зібралися на мирну акцію проти згортання євроінтеграції
21 листопада 2013 року люди зібралися на мирну акцію проти згортання євроінтеграції /  © УНІАН
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Акція протесту на Майдані в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Протестувальники тримали в руках символіку України та ЄС
Протестувальники тримали в руках символіку України та ЄС /  © УНІАН
Українців обурило рішення тодішньої влади відмовитися від зближення з ЄС, щоб догодити Росії
Українців обурило рішення тодішньої влади відмовитися від зближення з ЄС, щоб догодити Росії /  © УНІАН
Люди залишались на Майдані попри дощ
Люди залишались на Майдані попри дощ /  © УНІАН
На Майдані зібралися люди різного віку та професій
На Майдані зібралися люди різного віку та професій /  © УНІАН
Перша ніч Євромайдану - попереду ще довгих шлях
Перша ніч Євромайдану - попереду ще довгих шлях /  © УНІАН
© УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут'' проти мирних активістів
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" проти мирних активістів /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
Бійці спецпідрозділу міліції ''Беркут''
Бійці спецпідрозділу міліції "Беркут" /  © УНІАН
© УНІАН
Арсеній Яценюк на Майдані
Арсеній Яценюк на Майдані /  © УНІАН
Юрій Луценко та Віталій Кличко у першу ніч Євромайдану
Юрій Луценко та Віталій Кличко у першу ніч Євромайдану /  © УНІАН
Юрій Луценко під час акції протесту в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року
Юрій Луценко під час акції протесту в ніч з 21 на 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
© УНІАН
Віталій та Володимир Клички під час першої нічної акції на Майдані
Віталій та Володимир Клички під час першої нічної акції на Майдані /  © УНІАН
© УНІАН
Олег Тягнибок
Олег Тягнибок /  © УНІАН
Люди продовжили збиратися на Майдані 22 листопада 2013 року
Люди продовжили збиратися на Майдані 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Звичайні люди вийшли відстояти свій європейський вибір
Звичайні люди вийшли відстояти свій європейський вибір /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Тодішня влада стягнула величезну кількість правоохоронців на Майдан
Тодішня влада стягнула величезну кількість правоохоронців на Майдан /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
© УНІАН
Учасники акції протесту ввечері 22 листопада 2013 року
Учасники акції протесту ввечері 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Ані дощ, ані холод не лякали українців
Ані дощ, ані холод не лякали українців /  © УНІАН
Серед протестувальників було багато молоді
Серед протестувальників було багато молоді /  © УНІАН
До вечора 22 листопада кількість протестувальників продовжувала зростати
До вечора 22 листопада кількість протестувальників продовжувала зростати /  © УНІАН
© УНІАН
Кількість учасників протесту ввечері 22 листопада вже обчислювалася тисячами
Кількість учасників протесту ввечері 22 листопада вже обчислювалася тисячами /  © УНІАН
Вечір 22 листопада 2013 року на Майдані
Вечір 22 листопада 2013 року на Майдані /  © УНІАН
Пропорційно до кількості мітингувальників збільшувалася й кількість правоохоронців
Пропорційно до кількості мітингувальників збільшувалася й кількість правоохоронців /  © УНІАН
Активісти Євромайдану та правоохоронці
Активісти Євромайдану та правоохоронці /  © УНІАН
Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками
Того ж вечора почалися перші серйозні сутички між правоохоронцями та протестувальниками /  © УНІАН
Сутички на Майдані 22 листопада 2013 року
Сутички на Майдані 22 листопада 2013 року /  © УНІАН
Правоохоронці проти активістів
Правоохоронці проти активістів /  © УНІАН
Андрій Парубій біля працівників правоохоронних органів під час проведення акції протесту 22 листопада
Андрій Парубій біля працівників правоохоронних органів під час проведення акції протесту 22 листопада /  © УНІАН
Андрій Парубій під час акції протесту 22 листопада
Андрій Парубій під час акції протесту 22 листопада /  © УНІАН
© УНІАН
Трибуна на Майдані
Трибуна на Майдані /  © УНІАН
© УНІАН
© УНІАН

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