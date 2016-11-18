На Миколаївщині поліцейські знайшли у місцевого мешканця конопель на 300 тисяч гривень (фото)

Про це повідомили у прес-службі Нацполіції.

Зазначається, що на «чорному ринку» вартість вилученого наркотичного зілля складає 300 тисяч гривень.

«Наркозілля знаходилось «насипом» у ящиках, а частина готового до вживання канабісу була розфасована по пакетах різного розміру. Також у помешканнях було знайдено пристрій для куріння наркотичної речовини та два кастети», - йдеться у повідомленні.

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Коли правоохоронці увійшли до будинку 30-річного правопорушника, то з’ясувалось, що домовласник надавав можливість своїм товаришам вживати наркотичні засоби у «безпечному місці», тобто у себе вдома. Окрім господаря, в оселі знаходились ще п’ятеро «гостей», двоє з яких навіть не стали заперечувати того, що щойно вживали канабіс.

Власник будинку пояснив наявність канабісу в оселі тим, що нібито, випадково натрапивши на зарослі коноплі у лісі, висушив та зберігав її просто в помешканні у ящику, мішку та коробці, щоб вживати самому та пригощати товаришів.