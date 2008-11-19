Україні пропонують розрахуватися з газовими боргами транзитом

У Москві сьогодні триватимуть переговори голови НАК "Нафтогаз України" Олега ДУБИНИ та голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА про постачання та транзит газу 2009 року. Про це пише "КоммерсантЪ-Украина" від 19 листопада.

Газета зазначає, що вчора під час чергового раунду переговорів НАК "Нафтогаз України" та "Газпрому" російська монополія запропонувала Україні механізм погашення боргу за газ, який становить 2,4 мільярда доларів. "Газпром" готовий погасити борг за рахунок коштів, які до березня 2010 року "Нафтогаз" повинен отримувати за транзит російського газу. Утім, експерти кажуть, що ця пропозиція невигідна НАК – компанія таким чином втратить оборотні кошти, що дуже погіршить її фінансове становище.

Офіційно перебіг переговорів сторони не коментують, у прес-службі "Газпрому" лише уточнили, що вони триватимуть сьогодні. Але їх тон зрозумілий з заяви офіційного представника "Газпрому" Сергія КУПРІЯНОВА, яку він зробив у понеділок, про те, що перехід на пряме постачання палива 2009 року можливий тільки після погашення "Нафтогазом" боргу за поставлений природний газ.

За словами високопоставленого джерела "Ъ" у "Газпромі", борг "Нафтогазу" на сьогодні сягає 2,4 мільярда доларів, і російська монополія запропонувала погасити його за рахунок оплати транзиту газу територією України протягом наступних 14 місяців. Крім того, "Нафтогаз" зобов`язується заморозити транзитну ставку на рівні 1,7 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів мінімум до 2011 року. Газета нагадує, що на початку року "Нафтогаз" заявляв, що вважає справедливою ставкою транзиту газу 9,32 долара за тисячу кубометрів на 100 кілометрів, але відмовився від підвищення тарифу після того, як "Газпром" оголосив про намір дзеркально підвищити вартість транзиту середньоазійського газу, який постачається в Україну.

Переговори про погашення заборгованості "Нафтогазу" перед "Газпромом" тривають з лютого минулого року. НАК не змогла розрахуватися з російською монополією, оскільки уряд не компенсував різницю між закупівельною ціною на газ і відпускною ціною для ТКЕ за 2006 рік.

Член комітету ВР з ТЕК Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ упевнений, що запропонована "Газпромом" схема невигідна "Нафтогазу" – компанія втратить основне джерело валютної виручки в 2009-2010 роках. На думку О.ЗАРУБІНСЬКОГО, відсутність валютних надходжень 2009 року призведе до того, що дефіцит власних оборотних коштів НАК досягне 20 мільярдів гривень (з урахуванням 8 мільярдів гривень планового дефіциту оборотних коштів).

Заморожування транзитної ставки суперечить також політиці уряду України, який прагне збільшити її, зазначає член постійної комісії ВР з розслідування ситуації на ринку природного газу Василь КИСЕЛЬОВ.

"У критичній ситуації уряд, імовірно, вважатиме за краще сплатити цей борг з держбюджету, – вважає керівник аналітичного департаменту ІГ "Сократ" Костянтин СТЕПАНОВ. – Відмова від надходження платні за транзит газу може погіршити і без того песимістичну картину бюджетних надходжень 2009 року. Тим паче, що ще не завершено переговори про вартість імпорту газу 2009 року, а в цю ціну також входить вартість транзиту".

Довідка УНІАН. 2 жовтня 2008 р. під час зустрічі глави уряду РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО було підписано Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним з ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. Документом також підтверджено намір поетапного (упродовж трьох років) переходу на ринкові, економічно обґрунтовані та взаємоузгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.