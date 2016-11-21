Розслідування вбивств Майдану: скільки підозрюваних у вбивстві Феміда відправила за ґрати

"Де покарані? Що зі слідством? Де правда?", – головні запитання, що рвуть серце перед черговою річницею Євромайдану, йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

У п'ятницю, на півтора тижня раніше, ніж планували, у Генпрокуратурі шість годин допитували президента України Петра Порошенка про те, що бачив він. Чи дасть таки це серйозний поштовх слідству – зараз віри мало. Бо вже є чимало доказів. І були затримані. Але все, що відбувалося далі, змушує ставити запитання так: "Чому за вбивства на Майдані ніхто і ніколи не відбуде кари?!".

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Перша причина – жоден суддя, причетний до репресій проти Майдану, не опинився на лаві підсудних. А отже, чекати справедливості від Феміди, якщо всі докази будуть зібрані, а злочинці знайдені – нічого. Але тут постає друга причина – знайти і змусити злочинців свідчити вже нереально. Вони перестали боятися.

Третя причина, через яку справи Майдану ніколи не будуть розслідувані, – за майже три роки судів, практика засвідчила, що жодного підозрюваного у вбивстві людей досі не відправлено за ґрати. Усе, що відбувається, фахівці називають "імітацією та затягуванням". По факту, головні підозрювані вже давно за кордоном.

А два тижні тому між генеральним прокурором Юрієм Луценком і головним слідчим у справі Майдану Сергієм Горбатюком стався скандал. Приводом стали справи Януковича. І генпрокурор одним розчерком пера взагалі розформував управління, а Горбатюку виніс догану. Адвокати Героїв Небесної сотні запевняють, що чинне керівництво Генеральної прокуратури знищило управління, якому бодай вірили правозахисники і родичі загиблих.

"По суті, в мене складається таке враження, що в справах Майдану ніхто не буде покараний", – сказав Горбатюк.

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І це остання відповідь на запитання: "Чому?". Тому що нікому. Зараз усі розслідування щодо вбивства Героїв Небесної сотні фактично зупинені.