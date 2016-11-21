Розслідування вбивств Майдану: скільки підозрюваних у вбивстві Феміда відправила за ґрати
Сьогодні, 21 листопада, День Гідності та Свободи будемо відзначати вже втретє. Але рідні тих, хто життя віддав за цю свободу справедливості не дочекалися досі.
"Де покарані? Що зі слідством? Де правда?", – головні запитання, що рвуть серце перед черговою річницею Євромайдану, йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.
У п'ятницю, на півтора тижня раніше, ніж планували, у Генпрокуратурі шість годин допитували президента України Петра Порошенка про те, що бачив він. Чи дасть таки це серйозний поштовх слідству – зараз віри мало. Бо вже є чимало доказів. І були затримані. Але все, що відбувалося далі, змушує ставити запитання так: "Чому за вбивства на Майдані ніхто і ніколи не відбуде кари?!".
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Перша причина – жоден суддя, причетний до репресій проти Майдану, не опинився на лаві підсудних. А отже, чекати справедливості від Феміди, якщо всі докази будуть зібрані, а злочинці знайдені – нічого. Але тут постає друга причина – знайти і змусити злочинців свідчити вже нереально. Вони перестали боятися.
Третя причина, через яку справи Майдану ніколи не будуть розслідувані, – за майже три роки судів, практика засвідчила, що жодного підозрюваного у вбивстві людей досі не відправлено за ґрати. Усе, що відбувається, фахівці називають "імітацією та затягуванням". По факту, головні підозрювані вже давно за кордоном.
А два тижні тому між генеральним прокурором Юрієм Луценком і головним слідчим у справі Майдану Сергієм Горбатюком стався скандал. Приводом стали справи Януковича. І генпрокурор одним розчерком пера взагалі розформував управління, а Горбатюку виніс догану. Адвокати Героїв Небесної сотні запевняють, що чинне керівництво Генеральної прокуратури знищило управління, якому бодай вірили правозахисники і родичі загиблих.
"По суті, в мене складається таке враження, що в справах Майдану ніхто не буде покараний", – сказав Горбатюк.
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І це остання відповідь на запитання: "Чому?". Тому що нікому. Зараз усі розслідування щодо вбивства Героїв Небесної сотні фактично зупинені.