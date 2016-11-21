Колишній ФСБшник Богданов, який перейшов на сторону України, розповів про переговори своїх викрадачів з кураторами із РФ
Екс-співробітник ФСБ Ілля Богданов, який перейшов у 2014 році на бік України, розповів, що його викрадачі вели переговори з кураторами з Росії.
За його словами, почалося все 12 листопада, передає Дождь.
"Реальний замах на те, щоб мене поцупити в Росію, реально задіяне ГРУ, реально задіяна ФСБ", - заявив Богданов.
Крім того, він стверджує, що особисто чув всі ці розмови з кураторами з Росії, зокрема, команду на свою ліквідацію, коли пішла затримка з його передачею на кордоні.
"Людина, яка безпосередньо була з чекістами, сказала: "Тоді діємо за другим планом, тобто питання з Богдановим потрібно закрити". Кажуть: "Як закрити?". "Ну як закрити... Пояснювати, як? Все, щоб його не було". Коротше, двохсотити", - розповів колишній співробітник ФСБ.
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Також він зазначив, що на його викрадення переказали гроші, бо, як заявив Богданов, контрабандист говорив: "Я не вбивця, я контрабандист. Я маю тільки перенести його". "Ну а ти зроби так, щоб совість була чиста, ти його побий, наркотою накачай, роздягни і прив'яжи до дерева. Залиш у посадці, тільки там, де його ніхто не знайде".
Екс-ФСБшник заявив, що безпосередній замовник на території України організовував все і був завербований в Бєлгороді російськими спецслужбами.
"Спочатку мною займалася ГРУ, до моменту, коли я опинився на кордоні, а вже на етапі переправлення вони передали по підвідомчих ФСБ", - розповів Богданов.
Як повідомляв УНІАН, до столичних правоохоронців звернулися друзі і знайомі Богданова і заявили, що останній раз спілкувалися з ним 12 листопада. З того часу на зв'язок він не виходив. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення Богданова за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
18 листопада Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та Генеральною прокуратурою запобігла другій спробу викрадення і вбивства колишнього співробітника ФСБ РФ, а нині учасника АТО Іллі Богданова.
Пізніше СБУ оприлюднила відео звільнення Богданова.