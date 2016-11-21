У суді щодо екс-"регіонала" Єфремова оголосили перерву на невизначений термін
У засіданні Печерського районного суду Києва щодо продовження запобіжного заходу колишньому народному депутату від Партії регіонів Олександру Єфремову оголошено перерву на невизначений термін. При цьому строк арешту для нього спливає 24 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, спочатку адвокати Єфремова заявили про відвід секретаря суду та вимагали заміни прокурора. Після того, як суд не задовільнив ці клопотання, вони попросили про перерву в засіданні до завтра, але їм було відмовлено у цьому клопотанні.
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Тоді адвокати заявили відвід слідчому судді Володимиру Карабаню. Для розгляду відводу судді в засіданні оголошено перерву на невизначений термін.
Разом з тим адвокат Єфремова Євген Солодко заявив, що відвід Карабаню буде розглянутий іншим суддею ще сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, 30 липня Єфремова затримали в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.
1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення арештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави.
27 вересня Печерський суд продовжив строк перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб, до 24 листопада.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у скоєнні умисних дій з метою зміни кордонів України, у причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».