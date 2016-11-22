Соцопитування: дві третини українців переконані, що ситуація в країні розвивається у неправильному руслі

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Зазначається, що 17,8% респондентів вважають, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років (для порівняння у квітні 2016 року так вважали 16,5%), 43,2% - що труднощі можуть бути подолані у більш віддаленій перспективі (у квітні - 47,2%), 23,9% – що взагалі не здатна їх подолати (у квітні - 22,6%).

Серед інститутів держави та суспільства найбільшу довіру громадян мають волонтерські організації (їм довіряють 65,5% опитаних), церква (58,8%), Збройні Сили України (58,0%), добровольчі батальйони (57,1%), Національна гвардія України (54,5%), громадські організації (51,8%), вітчизняні ЗМІ (47,7%), патрульна поліція (43,9%). Таким чином, кількість респондентів, які довіряють цим інституціям, перевищує кількість тих, хто їм не довіряє.

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Органам місцевого самоврядування довіряють 41,3%, не довіряють 46,3%. Районним державним адміністраціям довіряють 31,7%, не довіряють 55,6%, обласним державним адміністраціям – відповідно 29,8% і 57,9%, президенту України – відповідно 24,4% і 66,7%, уряду – відповідно 17,5% і 74,1%, Національному банку – відповідно 16,1% і 75,2%, Верховній Раді – відповідно 13,1% і 79,4%, прокуратурі – відповідно 12,4% і 76,2%, судам – відповідно 10,5% і 79,1%. Довіру до державного апарату (чиновників) висловили лише 8,4%, не довіряють – 81,6%.

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 4 по 9 листопада 2016 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.