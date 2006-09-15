Київська влада перегляне всі договори оренди комунального майна

Одним із найголовніших питань наступної сесії Київради стане затвердження нової методики оцінки комунального майна. Про це в інтерв’ю УНІАН заявив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ.

За словами О.ДОВГОГО, „за ініціативи Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, всі договори оренди, приватизації чи купівлі-продажу будь-якого комунального майна мають бути переглянуті та переоцінені”.

„За попередніми підрахунками, - наголосив секретар Київради, - вартість комунального майна може збільшитися в 2-2,5 рази, що відповідатиме ринковим реаліям. Це - кошти киян, які просто безчесно розкрадалися за попередньої влади”.

„Не можна байдуже спостерігати за тим, як на одній і тій же вулиці в самому центрі міста ті, хто ближче до влади, орендують площу, умовно кажучи, за одну гривню, а ті, хто не має такого „прикриття” – за сто. Всі будуть орендувати на рівних умовах. Якщо комунальне майно знаходиться у центрі Києва і ринкова вартість його оренди становить сто гривень на місяць, то всі орендарі мають платити сто гривень на місяць”, - підкреслив О.ДОВГИЙ.