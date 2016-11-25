СБУ нейтралізувала спроби російських спецслужб завербувати українських військових моряків

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив керівник Апарату голови СБУ Олександр Ткачук.

"Cлужба безпеки України виявила та нейтралізувала спроби російських спецслужб створити розгалужену інформаторську мережу серед військовослужбовців Військово-Морських Сил ЗСУ, які відвідували Автономну Республіку Крим після її незаконної анексії", - сказав він.

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Ткачук зазначив, що вербувальні пропозиції від російських спецслужб надходили більшості офіцерів ВМС України, які виїжджали до АР Крим. В першу чергу, спецслужби РФ цікавив старший офіцерський склад.

Операція військової контррозвідки СБУ тривала з 2014 року, додав представник СБУ.

"Військовослужбовців, які отримували вербувальні пропозиції від російських спецслужб, наша служба виявляла оперативно, і вони не встигали передати будь-яку важливу інформацію своїм російським кураторам", - сказав Ткачук.

Водночас він наголосив, що більшість військових моряків залишалася вірною присязі та добровільно повідомляла своє керівництво та Службу безпеки про отримання вербувальних пропозицій від представників ФСБ та ГРУ Генштабу Росії.

У той же час, за словами Ткачука, відносно двох старших офіцерів ВМС України за злочини, передбачені ст. 111 Кримінального кодексу - "Державна зрада", вже винесено вироки у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років уз'язнення.

Представник СБУ також зауважив, що в рамках масштабної спецоперації робота проводиться в рамках понад 30 кримінальних проваджень, за якими проходять як громадяни України - військовослужбовці, так і конкретні встановлені офіцери спецслужб Росії. По багатьох із цих проваджень слідство ще триває.

Ткачук також відзначив, що російські спецслужби використовували "брудні та відверто бандитські методи вербування". Зокрема, тиск та погрози розправою над родичам військовослужбовців, які перебувають у Криму; погрози українським військовослужбовцям ув’язненням за надуманими звинуваченнями та застосовування фізичного насильства.

"На сьогоднішній день наша служба не виключає, що всі ті голосні затримання, про які рапортує російська ФСБ з Криму, - насправді, це просто невдалі спроби вербовок громадян України", - наголосив представник СБУ.

За його словами, аналіз розвідувальних спрямувань показав сталий інтерес російських спецслужб до інформації щодо бойового чисельного складу військових частин України, їхнього озброєння та місць дислокації; директив та бойових розпоряджень щодо застосування сил АТО; результатів та подробиць заходів мобілізації; деталей військової та військово-технічної допомоги ЗСУ з боку окремих країн НАТО.