Найбільший судновласник змінює маршрут через піратів

Керівництво найбільшої в світі морської транспортної компанії A.P. Moller-Maersk заявило, що через проблеми піратства в районі Сомалі маршрути проходження судів будуть змінені, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на Reuters.

Тепер торговельні судна йтимуть не через Суецький канал, а в обхід, огинаючи всю Африку, повідомив представник компанії. Зміна курсу стосується перш за все 50 нафтових танкерів компанії.

Зміна маршруту стала реакцією на захоплення піратами нафтового супертанкера Саудівської Аравії, вантаж якого оцінюється в 100 мільйонів доларів, зазначає агентство.

Данська компанія A.P. Moller-Maersk, оперує в різних секторах економіки, але головним чином відома своїм транспортним бізнесом. Флот компанії складається з більш як 400 судів-контейнеровозів, суховантажів і танкерів. Компанія має офіси в 125 країнах світу.

Інші нафтові судновласники також збираються прокладати маршрути подалі від узбережжя Сомалі. Повідомлялося, зокрема, що норвезька компанія Norway`s Frontline також розглядає зміну маршрутів.