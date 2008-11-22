Барак Обама вибрав міністра фінансів

На тлі повідомлень про те, що міністром фінансів в адміністрації обраного президента США Барака Обами буде призначений керівник Федерального банку Нью-Йорка Тімоті Гейтнер (Timothy Geithner), американські фондові індекси різко зросли наприкінці торгової сесії.

Як передає агентство France Presse, Dow Jones підскочив на 494,13 пункта (6,54 відсотка) до 8046,42, високотехнологічний Nasdaq піднявся на 66,23 пункта (5,18 відсотка) до 1384,35, а показник широкого ринку Standard & Poor`s 500 зріс на 47,59 пункта (6,32 відсотка) до 800,03.

Про те, що в понеділок Обама офіційно представить Гейтнера серед інших членів своєї економічної команди, стало відомо приблизно за годину до закінчення торгів. На думку аналітиків, призначення 47-річного фінансиста може повернути довіру інвесторів.

Лента.ру