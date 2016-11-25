"Чорна п'ятниця" по-українськи: журналісти розповіли, де шукати знижки (відео)

В Україні багато торгових мереж та магазинів оголосили 25 листопада "чорною п’ятницею". Проте журналісти, які зранку проїхалися великими торгівельними центрами столиці, поки великого натовпу покупців і черг, на кшталт американських, там не побачили. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Деякі магазини дійсно анонсують знижки до 80 відсотків, але насправді це лише на якусь невелику частину товарів.

Довідка УНІАН. "Чорна п’ятниця" донедавна була скоріше західною традицією, проте навіть у США вона не є офіційним святом. Її відзначають у першу п'ятницю після Дня подяки, який випадає між 23 та 29 листопада. З "чорної п’ятниці" починається традиційний сезон різдвяних розпродажів.

Цього дня крамниці відкриваються надзвичайно рано – близько 5 ранку і працюють допізна, а багато американців беруть на роботі відгул.