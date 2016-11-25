Побиття "беркутівцями" за вказівкою Колесніченка супротивників виставки "Волинська різанина": обвинувачення направлено до суду

Як повідомляє Управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, екс-«беркутівці» звинувачуються в тому, що, діючи за вказівкою заступника голови парламентської фракції Партії регіонів Вадима Колесніченка, разом з колишнім заступником начальника столичного главку міліції, командиром полку міліції «Беркут» та його заступником 8 квітня 2010 року під час проведення відкритого заходу в Українському домі спровокували конфлікт і безпідставно застосували силу до відвідувачів заходу. Також міліціонери затримали 14 відвідувачів заходу, серед яких був Герой України похилого віку (Левко Лук'яненко), і нанесли їм тілесні ушкодження.

Крім того, як зазначається у повідомленні, зазначені правоохоронці з метою приховування своїх злочинних дій завадили журналістської діяльності та застосували насильство та завдали тілесні ушкодження журналісту одного з телевізійних каналів, який намагався задокументувати їх незаконні дії.

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Колесніченко, заступник начальника київського главку міліції і заступник командира полку спецпідрозділу «Беркут» оголошені в розшук і судом надано дозвіл на їх затримання.

Провадження відкрито за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади за попередньою змовою групою осіб, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які виходять за межі наданих прав і повноважень, які супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів) і ч. 1 ст. 171 КК України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2010 року в Києві під час відкриття в Українському домі документальної фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН-УПА», організованої Колесніченко, за звинуваченням у порушенні громадського порядку міліція затримала 14 представників ВО «Свобода» та інших національно-патріотичних організацій і партій.

Шевченківський райсуд Києва закрив справи за відсутністю складу правопорушення проти всіх затриманих під час відкриття в Українському домі фотовиставки.