У Москві зірвали показ фільму про Голодомор, під Український культурний центр принесли кістки та свинячу голову (фото)

У Москві 26 листопада перед Українським культурним центром пройшла «акція протесту» у зв’язку із річницею Голодомору передають РИА Новости.

Близько двох десятків "активістів" на чолі з муніципальним депутатом району Якиманка Дмитром Захаровим прийшовши під Український культурний дім заявляли, що незгодні із твердженням, що Голодомор геноцид українського народу.

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Також, як пише «Комсомольская правда» так звані активісти зірвали показ фільму "Голод-33", який повинен був пройти в Українському центрі, назвавши його "русофобським".

Відзначається, що «активісти» влаштували "інсталяцію" - розклали під українським прапором біля входу в центр кістки і свинячу голову, і плакат "Міф голодомору - брехня і танці на кістках".

При цьому поліція в дії "активістів" не втручалася.

Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років. В цьому році виповнюється 84-я річниця організованого комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

За даними дослідження, проведеного Інститутом демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України спільно з американськими дослідниками,в Україні в 1932-1934 роках від голоду померло близько 4 мільйонів осіб, або 13% усього населення.

У Києві, інших містах України відбулися жалобні заходи вшанування пам'яті жертв Голодоморів, Світовий конгрес українців у ці тижні організовує вшанування пам'яті в 32-х країнах світу. Тема заходів: "Голодомор не зламав". Цього року національні пам'ятні заходи присвячені людям, які змогли реалізувати себе, незважаючи на пережите в 1932-1933 роках.