СБУ викрила банду "перевертнів у погонах"

Про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

Оперативники спецслужби затримали кількох членів банди ще у липні цього року під час вимагання 200 тисяч гривень від місцевого мешканця за непритягнення до кримінальної відповідальності за нібито розбещення неповнолітніх.

Як встановило досудове слідство, «перевертні в погонах» спеціалізувалися на грабунках, крадіжках, незаконних обшуках, катуванні, вимаганні грошей, хабарництві, шахрайстві тощо.

Читайте такожНа Одещині поліція знайшла у АТОшника арсенал зброї та боєприпасів (відео)

Будучи обізнаними з роботою правоохоронних органів, вони ретельно готувалися до кожного злочину, подовгу слідкували за жертвами.

Організатором банди був керівник одного з підрозділів Кропивницького відділу поліції, який залучив до злочинної діяльності трьох своїх підлеглих та цивільного.

21 листопада всім зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.