У Криму Ford збив чотирьох пішоходів, зокрема двох дітей

У селі Новокримське Джанкойського району Криму водій автомобіля "Ford" скоїв наїзд на чотирьох пішоходів, зокрема двох малолітніх дітей. Одна дитина з тяжкими травмами в даний час перебуває в реанімації.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.

За інформацією прес-служби, дане ДТП сталося вчора близько 10 години вечора. Внаслідок наїзду автомобіля 24-річна жінка-пішохід отримала закриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку, 26-річний чоловік - струс головного мозку й переломи, 4-річний хлопчик - закриту черепно-мозкову травму й струс головного мозку (зараз усі вони перебувають у травматології). Ще одна дитина, потерпіла в ДТП, - 2-річна дівчинка - потрапила в реанімацію із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку й переломом кісток черепа.

Як повідомляє МНС Криму, всього за минулу добу на території автономії сталося 6 ДТП, в яких одна людина загинула й 9 отримали травми різного ступеня тяжкості.