Поблизу Таращі розпочався жалобний мітинг-реквієм пам’яті Гонгадзе
11:37, 16 вересня 2006Суспільство
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Сьогодні 6 років трагедії
В Таращанському районі Київської області розпочався жалобний мітинг-реквієм пам’яті загиблого журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, у скорботному заході беруть участь понад 200 осіб: жителі Таращі, а також представники Соціалістичної партії України на чолі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.
Також в мітингу беруть участь міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, народні депутати Микола ТОМЕНКО, Ганна ГЕРМАН, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, а також колишній охоронець екс-президента Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО.
Як відомо, сьогодні виповнюється 6 років від дня зникнення Г.Гонгадзе.
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