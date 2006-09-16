Поблизу Таращі розпочався жалобний мітинг-реквієм пам’яті Гонгадзе

В Таращанському районі Київської області розпочався жалобний мітинг-реквієм пам’яті загиблого журналіста Георгія Гонгадзе.

Як передає кореспондент УНІАН, у скорботному заході беруть участь понад 200 осіб: жителі Таращі, а також представники Соціалістичної партії України на чолі з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ.

Також в мітингу беруть участь міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, народні депутати Микола ТОМЕНКО, Ганна ГЕРМАН, голова Київської облдержадміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, а також колишній охоронець екс-президента Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як відомо, сьогодні виповнюється 6 років від дня зникнення Г.Гонгадзе.