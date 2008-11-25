У Києві складають списки на пільгові та безплатні проїздні

Безплатні проїзні абонементи на всі види транспорту в Києві одержать, зокрема, понад 3,5 тис. лікарів і 1,5 тис. соціальних працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, зараз у всіх столичних управліннях проводиться робота щодо списків працівників бюджетних установ, які, згідно з рішенням Київради від 30 вересня цього року, зможуть користуватися пільгами при придбанні проїзних квитків у зв’язку з підвищенням вартості проїзду в комунальному пасажирському транспорті.

“Що стосується медичного персоналу, ми зараз дбаємо про те, щоб 3,5 тис. лікарів-педіатрів, дільничних лікарів, фтизіатрів, медсестер одержали безплатні проїзні абонементи на всі види транспорту. Так само це буде з 1,5 тис. соціальних працівників. У решті всіх медичних установ, і я знаю, що так буде в решті бюджетних установ, але я кажу зараз про медустанови, фахівці, медсестри, лікарі, санітарки зможуть придбати проїзні талони в кредит на півроку і на три місяці. Тобто одержати ці проїзні талони зараз, а виплачувати - протягом півроку поступово або протягом трьох місяців залежно від посадового окладу і залежно від кількості видів транспорту», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона підкреслила, що цей підхід у забезпеченні пільгового проїзду буде застосований і для працівників соціальної сфери, сфери освіти, культури.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня депутати Київради своїм рішенням визначили пільгові умови реалізації річних проїзних квитків на проїзд у наземному і підземному видах комунального транспорту для малозабезпечених верств населення і працівників бюджетних установ соціально-культурної сфери.

Згідно з цим рішенням, комунальні підприємства «Київпастранс» і «Київський метрополітен» мають реалізувати працівникам освіти і культури, охорони здоров`я та інших бюджетних установ, середньомісячний сукупний дохід яких за останній місяць, що передує придбанню проїзного квитка, не перевищує дворазового прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з відстроченням платежу на квартал на 1-2 види комунального транспорту і відстроченням на півроку – на 3-4 види комунального транспорту.

Документом визначено, що для самотніх матерів і сімей, які втратили годувальника, річні проїзні реалізовуватимуться за 50% вартості квитка на два види комунального транспорту (один з яких метрополітен). Крім того, в рішенні сказано, що безплатно проїзні річні квитки надаватимуться малозабезпеченим сім`ям, багатодітним сім`ям, які виховують троє і більше дітей; непрацюючим працездатним особам, які доглядають за інвалідом першої групи або за особою, старше 80 років. Також безплатно надаватимуться проїзні на рік непрацюючим особам, які надають соціальні послуги.

Депутати встановили, що пільги, передбачені цим рішенням, є додатковими до встановлених раніше. Київрада доручила КМДА вжити всі необхідні організаційно-правові заходи для реалізації цього рішення і передбачити відповідні витрати в бюджеті Києва наступного року.