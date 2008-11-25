«Обозреватель» вибачився перед Ахметовим

Інтернет-видання «Обозреватель» принесло офіційні вибачення народному депутатові України Рінату Ахметову за серію статей про юність Ріната.

«19 і 26 січня 2007 року на нашому сайті було опубліковано дві статті, що стосуються відомого українського інвестора і політичного діяча Ріната Ахметова. Цею публікацією редакція визнає, що у вищезгаданих статтях була присутня неперевірена і неправдива інформація про Ріната Ахметова». – повідомляє «Обозреватель»

Видання нагадує, що «пан Ахметов звернувся до Вищого Суду Лондона (Сполучене Королівство Великобританії і Північної Ірландії) з позовом про наклеп через неправдиві заяви у зазначених статтях. Вищий Суд задовольнив позовну заяву і присудив нам компенсувати панові Ахметову завданого збитку і витрати у зв`язку з судовим процесом. Ми приймаємо вердикт суду, і на підтвердження того, що ми шкодуємо про заподіяні незручності, ми готові заплатити $100 тис. як компенсацію завданого збитку на користь будь-якої доброчинної організації, яку вибере Рінат Ахметов»

«Ми приносимо офіційне вибачення Рінату Ахметову за проблеми, що виникли в результаті публікації згаданих статей», - вибачається «Обозреватель».

Остров