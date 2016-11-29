Мін'юст отримав звернення від Карпюка та Клиха про переведення їх в Україну

Про це заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Отримали звернення про переведення в Україну від Миколи Карпюка та Станіслава Клиха, незаконно засуджених в Чечні. Негайно відправимо відповідні запити в РФ", - зазначив Петухов.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха й Карпюка до 20 років і 22,5 років ув’язнення, відповідно, в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві й замаху на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.

Читайте такожКарпюк і Клих через консулів України передали документи для підготовки позову до ЄСПЧ

У червні в Міністерстві юстиції України повідомили, що направили до Росії запити про передачу Карпюка і Клиха.

Пізніше у Міністерстві юстиції Росії заявили, що отримали запит від України щодо можливості передачі Клиха і Карпюка.

У серпні Україна направила Росії повторний запит про екстрадицію політв'язнів.