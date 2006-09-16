На стародавньому мусульманському кладовищі - всекримський суботник

Близько тисячі кримських татар беруть участь у всекримському суботнику на місці колишнього стихійного міського ринку в Бахчисараї, що розташовувався на території стародавнього мусульманського кладовища "Азізлер".

Про це кореспондентові УНІАН повідомив депутат Верховної Ради АРК, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ремзі ІЛЬЯСОВ.

За його інформацією, на суботник, ініціатором проведення якого виступив муфтій мусульман Криму Аджі Еміралі АБЛАЄВ, прибули кримські татари майже з усіх регіонів автономії, за винятком віддалених її частин - Керчі і Ленінського району. У суботнику, зокрема, беруть участь депутати різних рівнів і близько півтора десятка членів Меджлісу, серед них - лідер Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЬОВ.

Перед початком суботника його учасники читали дуа (молебень), потім кримські татари приступили до прибирання території колишнього ринку, вантаження сміття на самоскиди. “Усе проходить спокійно, ніяких провокацій не було", - розповів Р.ІЛЬЯСОВ. За його словами, одну третину ринку належить прибрати, на території ще знаходяться металеві конструкції - колишні робочі місця підприємців, які торгували на ринку. Основну роботу з прибирання території планується провести сьогодні, а решту, за словами Р.ІЛЬЯСОВА, поступово прибиратиме вже Бахчисарайский регіон.

Як підкреслив заступник голови Меджлісу, ринок на місці "Азізлера" більше не працюватиме. "Повернення не буде", - сказав він.