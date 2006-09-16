Юрію Норштейну 65 років

15 вересня 2006 року режисерові Юрію Норштейну виповнилося 65 років.

В інтерв`ю "Российской газете" він розповів, що робота над головним його проектом останніх двадцяти років - повнометражною "Шинеллю" за повістю Гоголя - все ще не закінчена.

Юрій Норштейн почав працювати в мультиплікації в 1961 році на студії "Союзмультфільм", де розробив власну техніку створення картин - багатоярусну перекладку. Перший режисерський досвід відбувся в 1968 році, коли з`явився зроблений разом з Аркадієм Тюріним фільм "25, перший день", де були використані малюнки російських художників, - Кузьми Петрова-Водкіна, Арістарха Лентулова, Натана Альтмана.

П`ять мультфільмів Юрія Норштейна здобували численні премії на міжнародних конкурсах: "Січ при Керженці", "Лисиця і заєць", "Чапля і журавель", "Їжачок у тумані", "Казка казок". У 2003 році "Їжачок" був названий кращим мультфільмом всіх часів і народів. У 2004 році режисерові вручили японський орден Висхідного сонця.

Лента.ру