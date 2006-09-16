Генеральний директор Чорнобильської АЕС взяв на себе всю відповідальність
18:57, 16 вересня 2006Суспільство
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А уряд думає, що тепер робити
Анулювати торги і відхилити всі тендерні пропозиції щодо проекту нового укриття Чорнобильської атомної станції вирішив її генеральний директор Ігор ГРАМОТКІН.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, керівник ЧАЕС взяв на себе відповідальність, оскільки мав таке право як замовник.
Враховуючи резонансний характер цієї події, буде створена Урядова комісія, що вивчить причини і мотиви прийняття цього рішення, надасть свої висновки та рекомендації щодо подальших дій, наголошується в повідомленні.
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