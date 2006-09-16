Генеральний директор Чорнобильської АЕС взяв на себе всю відповідальність

Анулювати торги і відхилити всі тендерні пропозиції щодо проекту нового укриття Чорнобильської атомної станції вирішив її генеральний директор Ігор ГРАМОТКІН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, керівник ЧАЕС взяв на себе відповідальність, оскільки мав таке право як замовник.

Враховуючи резонансний характер цієї події, буде створена Урядова комісія, що вивчить причини і мотиви прийняття цього рішення, надасть свої висновки та рекомендації щодо подальших дій, наголошується в повідомленні.