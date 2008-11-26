"Газпром" ще не вирішив за яку ціну перепродувати туркменський газ Україні

"Газпром" зможе назвати ціну газу для України на 2009 рік після переговорів з країнами Центральної Азії, які закінчаться протягом двох тижнів, заявив журналістам начальник управління роботи з країнами близького зарубіжжя "Газпрому", гендиректор "доньки" холдингу - ТОВ "Газпром збут Україна" Анатолій Підмишальський.

Україна одержує законтрактований "Газпромом" газ центральноазійського, переважно туркменського походження. У 2008 році Україна платить 179,5 долара за тисячу кубометрів імпортного газу.

Голова правління "Газпрому" Олексій Міллер 20 листопада сказав, що ціна газу для України з 1 січня 2009 року може перевищити 400 доларів за тисячу кубометрів при переході на ринкові відносини.

"Ми сьогодні порядок цін для України назвати не можемо. Питання про постачання газу до України не може бути остаточно вирішене, поки Росія не закінчить роботу в центральноазіатських країнах. Питання закупівлі Росією азіатського газу практично вирішене. Думаю, в найближчі 10-15 днів переговори будуть завершені", - цитує гендиректора “Газпром збут України” РІА “Новости”.

Росія обіцяє відновити переговори про нові газові контракти з Україною після погашення до 1 грудня "Нафтогазом України" боргу за газ, закачаний до підземних сховищ протягом вересня і частково жовтня.