Аеросвіт скасував сьогоднішній рейс з Бангкока до Києва

Через безладдя в Таїланді авіакомпанія «Аеросвіт» скасувала сьогоднішній уранішній рейс Бангкок–Київ. Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

Згідно з повідомленням, за інформацією Посольства України в Королівстві Таїланд, через блокування силами опозиції міжнародних аеропортів «Дон Муанг» і «Суварнабхумі» українська авіакомпанія «Аеросвіт» скасувала сьогоднішній (на 27 листопада) уранішній рейс з аеропорту «Суварнабхумі» за маршрутом Бангкок–Київ.

За інформацією представників «Аеросвіту», пасажирів, які не зможуть відбути до Києва цим рейсом, буде розміщено в готелі, розташованому на чималій відстані від місць масових безладь і маніфестацій, і забезпечено харчуванням.

За даними Мінтрансу, зараз українська дипломатична установа вживає заходів для встановлення точної кількості громадян України, які тимчасово перебувають у Таїланді, і надання їм у разі потреби всебічного сприяння і допомоги.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія «Аеросвіт» 26 листопада скасувала рейс з Києва до Бангкока через форс-мажорні обставини. Наразі компанія планує здійснити цей рейс (якщо питання з безладдями в Таїланді буде вирішено) 28 листопада.

Нагадаємо, у Бангкоку, де тривають зіткнення між учасниками антиурядової демонстрації та поліцією, минулої ночі прогриміли 4 вибухи, поранено 12 осіб. Заручниками політичної ситуації стали близько 3 тис. туристів, які перебувають у контрольованій демонстрантами будівлі аеропорту. Антиурядові демонстранти штурмом узяли головний термінал міжнародного аеропорту Бангкока увечері 25 листопада. Роботу аеропорту припинено. Демонстранти вимагають відставки прем`єр-міністра Таїланду Сомчая ВОНГСАВАТА і заявляють, що не покинуть будівлю аеропорту, поки не буде задоволено їхні вимоги.

[ назад ]