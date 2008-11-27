Міністр юстиції розповів, як виховати «сумлінного платника податків»

Асоціація платників податків України (АППУ), в умовах кризи, може стати об`єднуючою ланкою між владою і бізнесом, заявив президент Асоціації, міністр юстиції Микола ОНІЩУК сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій 10-річчю створення АППУ.

Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що за час існування організації вдалося провести масштабну роботу з формування у населення культури сплати податків. Так, за 10 років Асоціацією проведено більш як 3 тис. семінарів із загальною кількістю учасників 152 тис. чоловік, організовано більше 100 конференцій і «круглих столів». У ряді регіонів територіальними відділеннями Асоціації створені власні друковані видання (Івано-Франківськ, Одеса, Рівне, Житомир та інші).

Також М.ОНІЩУК зазначив, що АППУ активно проводило роботу з надання юридичних консультацій платникам податків і представляло їхні інтереси в судах. Так, за час свого існування АППУ забезпечила юридичний супровід близько 4 тис. справ.

Крім того, за словами М.ОНІЩУКА, Асоціація завжди брала активну участь в підготовці і доопрацюванні нормативних документів у сфері оподаткування.

М.ОНІЩУК також наголосив на важливості організованого за участю АППУ Всеукраїнського конкурсу «Податки очима дітей».

«Упевнений, що виховання сумлінного платника податків має формуватися з дитинства. Саме тому Асоціація платників податків виступила співорганізатором Всеукраїнського конкурсу «Податки очима дітей». Тільки таким чином ми формуємо у підростаючого покоління розуміння ролі та місця податків у житті держави і суспільства», - сказав М.ОНІЩУК.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська громадська організація "Асоціація платників податків України" створена 27 листопада 1998 року в Києві. На сьогодні членами Асоціації є близько 6 тис. підприємств, на яких працює більш як 3,5 млн. чоловік.