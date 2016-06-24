Мін'юст РФ отримав запит про передачу Україні незаконно засуджених Карпюка та Клиха

Міністерство юстиції РФ розглядає можливість передачі Карпюка і Клыха в Україну. Про це з посиланням на прес-службу міністерства повідомляє "ТАСС".

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"До Мін'юсту Росії надійшли запити Мін'юсту України про надання на підставі ст. 6 Конвенції документів, необхідних для розгляду питання передачі Клиха С. і Карпюка М. в Україну для подальшого відбування покарання у вигляді позбавлення волі, вони розглядаються", - зазначили у Мін'юсті РФ.

У міністерстві додали, що питання передачі засуджених між Росією і Україною вирішується на підставі положень Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року і Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації.

Суд у Грозному в травні виніс обвинувальний вирок Карпюку і Клиху - учасникам української націоналістичної організації УНА-УНСО (організація заборонена в РФ), обвинуваченим в участі у військових діях на території Чечні в 1994 - 1995 роках. За даними слідства, "виконуючи накази керівників банди, Карпюк спільно з (Олександром) Музичко очолив банду під назвою "Вікінг", до якої також увійшли учасники УНА-УНСО Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Олександр Малофєєв, Станіслав Клих та інші особи".

Як повідомляв УНІАН, у Росії Карпюка та Станіслава Клиха засудили за нібито «участь у банді», вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк у часи першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994-го і початку 1995 року сам брав у них участь.

26 травня Верховний суд Чечні засудив Карпюка до 22,5 роки ув'язнення в колонії суворого режиму, Кліха - до 20 років ув'язнення. 16 червня у Міністерстві юстиції України повідомили, що направили до Росії запит про передачу незаконно засудженого в Росії Карпюка.