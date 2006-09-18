18-річний хлопець сп`яну намагався згвалтувати 4-річну

Волинські правоохоронці затримали 18-річного місцевого жителя, який намагався згвалтувати 4-річну дівчинку.

Як повідомив УНІАН начальник відділення карного розшуку Старовижівського райвідділу внутрішніх справ Сергій ТОМЧУК, зловмисник наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За словами правоохоронців, інцидент стався днями у селі Мизове Старовижівського району. Як розповіли правоохоронці, хлопець затягнув дитину неподалік у кущі, але згвалтувати її він не встиг. На крик доньки прибігла мати й односельчани. Сам затриманий пояснює свій вчинок тим, що був у стані алкогольного сп’яніння.

Як зазначив С.ТОМЧУК, слідство у даній справі проводить прокуратура Старовижівського району. Незабаром затриманому буде призначена психіатрична експертиза. Раніше затриманий до кримінальної відповідальності не притягувався, зазначають правоохоронці.