В Авдіївці через негоду пошкоджено ЛЕП: місто страждає від перебоїв з водо – і теплопостачанням

Про це написав голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Авдіївка знову потерпає від перебоїв з водо – та теплопостачанням. На цей раз, швидше за все, це сталося через негоду: від обмерзання пошкоджено кількасот метрів лінії електропередачі. Обрив стався у сірій зоні", - поінформував він.

Жебрівський додав, що було направлено запит до російської сторони Спільного центру з контролю та координації, щоб припинили обстріли району проведення ремонту ЛЕП. "СЦКК дав дозвіл близько обіду, але поки йшов дозвіл, представники ОБСЄ з обох боків роз’їхалися", - зауважив він.

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За його словами, на даний момент знеструмлено Авдіївський коксохімічний завод, який дає тепло і на місто, та Донецьку фільтрувальну станцію, яка подає воду.

Разом, додав глава ЦВА, поки що місто ще має запас води в резервуарах. "Але необхідно негайно починати ремонт ЛЕП. Приведено в готовність усі комунальні служби та частини МНС, щоб забезпечити місто водою. Завтра зранку ремонтні бригади мають розпочати роботи з відновлення електропостачання", - сказав Жебрівський.