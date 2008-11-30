Погода на перший день зими

Завтра, 1 грудня на території України очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східній частині невеликий дощ.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, вночі та в першій половині дня в Україні місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6° тепла, вдень 4-9°, у південній частині та на Закарпатті 9-14° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.

2-3 грудня утримається хмарна погода. У північних, центральних, вдень 3 грудня і в західних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура у південній частині вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°, в Криму до 17°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 7-12° (в Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла).

4-5 грудня у західних та північних областях часом невеликий дощ (на Закарпатті й Прикарпатті помірний дощ, в горах з мокрим снігом). На решті території без істотних опадів.

Тепла погода з температурою вночі 4-10° (в західних та східних областях місцями 1-3° тепла); вдень 7-13°, у південній частині 10-16°, в Криму 15-20° (в Карпатах вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла).

Завтра у Києві та області без істотних опадів. Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла.

2-3 грудня у столиці та області місцями невеликий дощ. Температура у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°; по області вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

4-5 грудня часом невеликий дощ. Тепла погода з температурою вночі 4-9°, вдень 8-13°.