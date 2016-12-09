У Києві представлять унікальні 3D макети Афону і Великої Лаври

Як повідомили творці унікальних макетів - БФ "Православний спадок України на Святій Горі Афон", презентація відбудеться в кінці грудня.

«При створенні макета Святої Гори ми відійшли від географічного масштабування, приділяючи більше уваги передачі особливостей рельєфу місцевості, ландшафту, розташуванню обителей на території півострова. Монастирі, скити та келії на макеті розставлені у тому архітектурному ансамблі, у якому розташовуються на афонській землі. Також зображені дороги на Святій Горі», - розповів засновник фонду Дмитро Ворона.

Розмір 3-D макета Святої Гори – 2,5 м довжиною і 0,9 м завширшки, вага – 180 кг. Конструкція обнесена скляним куполом, виготовленим з ударостійкого скла, яке забезпечує збереження експозиції.

3-D макет Великої Лаври - першого монастиря на Святій Горі, архітектура якої стала основою афонського будівництва монастирів, становить 1,2 м довжиною і 0,85 мзавширшки.

«На макеті зображені не лише всі будівлі на території обителі, але й кипарис Афанасія Афонського. Архітектурний комплекс являє собою обитель, обнесену високими стінами, з житловими і підсобними приміщеннями, де в центрі монастирського двору розташований головний храм - кафолікон, навпроти якого знаходиться трапезна», - зазначив Дмитро Ворона.

Також він додав, що після виставки в Києві макети будуть презентовані в декількох містах України.

За словами засновника фонду, в планах створення ще декількох 3-D макетів на афонськую тематику, які займуть місце в постійно діючій експозиції, виконаній в афонському стилі, разом з іншими експонатами – книгами, іконами, документами.