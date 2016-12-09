В Одеській області запобігли замовному вбивству голови сільради - Луценко

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, один з депутатів Сухолиманської сільського ради тричі програв вибори Стелюку, оскільки «дуже хотів отримати землю в районі». Після чергової невдачі конкурент вирішив позбутися від нього фізично, «замовивши» кілеру вбивство.

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Співробітники Кримської прокуратури спільно з СБУ затримали зловмисника.

«Тепер голову Сухолиманської сільради можна привітати з другим днем народження», — зазначив Луценко.