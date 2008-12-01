Місію МВФ в Україні засекретили

До України прибула місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Джейлою ПАЗАРБАЗИОЛУ. Про це УНІАН повідомили в представництві МВФ в Україні.

При цьому в представництві зазначили, що офіційно місія почне свою роботу із завтрашнього дня і триватиме тиждень.

У Національному банку України повідомили, що зараз проходить засідання правління Національного банку України за участю представників МВФ.

Про мету прибуття місії в обох установах офіційно говорити відмовляються.

За неофіційною інформацією, місія проведе моніторинг ситуації в українській економіці, проаналізує дії, спрямовані на ліквідацію кризи, а також буде проведено аналіз виконання Меморандуму, підписаного між урядом України і МВФ .

Як повідомлялося, МВФ ухвалив рішення про виділення Україні кредиту stand-by на суму близько 16,4 млрд. доларів для подолання проблем, пов`язаних з економічною кризою.

У листопаді МВФ виділив Україні перший транш кредиту на суму 4,5 млрд. доларів.

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