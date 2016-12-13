Жителя Львівської області, який намагався переправити кавказців до Польщі, засудили до 7 років ув’язнення

Як передає Zaxid.net, у травні прикордонники та працівники Служби безпеки України на українсько-польському кордоні затримали мешканця Львівщини, який перевозив трьох вихідців з кавказького регіону Російської Федерації. Цілу сім’ю - чоловіка, жінку та їхню 4-річну дитину намагалися переправити до Польщі, а потім до країн Західної Європи.

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Пізніше на Вінниччині затримали ще його спільника, з яким вони організували бізнес з переправлення нелегалів.

Розслідування встановило, що громадяни причетні до декількох інших випадків незаконного переправлення людей за кордон. Їхні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», вчинені організованою групою або вчинені з корисливих мотивів.

Вінницький міський суд Вінницької області обох чоловіків визнав винними у вчиненні кримінального правопорушення та призначив покарання у вигляді семи років позбавлення волі.