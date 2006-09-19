У Дебальцеві Донецькій області 17-річний юнак зарізав двох хлопців, які його згвалтували.

Як повідомили УНІАН у Центрі з питань зв`язків з громадськістю головного облуправління міліції, днями троє молодих хлопців, одному з яких 17 років, а іншим 21 і 26 років, випивали в сараї на території одного з приватних житлових будов міста. Після п`янки старші хлопці надумалися познущатися над своїм 17-річним товаришем по чарці. Спочатку вони побили його, а потім згвалтували.

Побитий хлопець несподівано знайшов залишений у сараї кухонний ніж, і кинувся з ним на кривдників. Одному з них він перерізав горло, а другого кілька разів ударив ножем. Вийшовши із сараю, вбивця викинув ніж у чийсь город. Невдовзі про те, що сталося, дізналися співробітники міліції, і затримали підозрюваного.

Щодо нього порушено кримінальну справу за фактом зумисного вбивства, скоєного в стані сильного душевного хвилювання.

Проводиться розслідування.