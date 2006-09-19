Поблизу Греції заарештоване українське судно з нелегалами

МЗС України підтверджує затримання грецькою береговою охороною поблизу о.Евбея судна „Лотос” (прапор України), яке прямувало з Туреччини, і двох членів його екіпажу – громадян України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, судно затримано за перевезення 43 нелегальних мігрантів, у тому числі 35 чоловіків, 5 жінок та 3 дітей.

На цей час усі затримані перебувають під арештом. Грецькою стороною ведеться слідство.

Справа перебуває на контролі МЗС України та Посольства України в Греції.