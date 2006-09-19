Поблизу Греції заарештоване українське судно з нелегалами
19:08, 19 вересня 2006Суспільство
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Греки ведуть слідство, МЗС контролює
МЗС України підтверджує затримання грецькою береговою охороною поблизу о.Евбея судна „Лотос” (прапор України), яке прямувало з Туреччини, і двох членів його екіпажу – громадян України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, судно затримано за перевезення 43 нелегальних мігрантів, у тому числі 35 чоловіків, 5 жінок та 3 дітей.
На цей час усі затримані перебувають під арештом. Грецькою стороною ведеться слідство.
Справа перебуває на контролі МЗС України та Посольства України в Греції.
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