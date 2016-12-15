СБУ розповіла про докази співпраці українського полковника Без'язикова з "ДНР" та його виїзду до РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу радник голови СБУ Юрій Тандіт.

Він підкреслив: «СБУ має вагомі аргументи, докази того, що він справді співпрацював з незаконними формуваннями на окупованій території Донецької області. Ми знаємо точно, що він виїжджав на територію Російської Федерації».

Читайте такожУкраїнський офіцер-зрадник пояснив, чому у полоні "ДНР" ходив у російській формі та зі зброєю (відео)Тандіт також повідомив, що заручників намагаються вербувати. За його словами, СБУ відомо «понад 70 таких випадків, і більш як 20 осіб було завербовано».

Як повідомляв УНІАН, Івана Без'язикова, який перебував у полоні бойовиків на Донбасі з серпня 2014 року, затримали за підозрою у співпраці з так званою «ДНР».

За словами дружини полковника, свідчення проти її чоловіка давали його підлеглі, що разом із ним були в полоні. Він справді вмовляв солдатів переходити на бік "ДНР", але не по-справжньому.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці, до 8 лютого 2017 року.