В окупованому Криму затримали щонайменше 5 українців під час "рейду" на ринку – журналіст (фото)

Сьогодні, 15 грудня, в окупованому Криму російські силовики під час рейду ринку у Сімферополі затримали щонайменше 5 громадян України. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст.

Згідно з його повідомленням, очевидці стверджують, що жодної інформації про затриманих із українськими паспортами немає.

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"На ринку "Привоз" в Сімферополі під час рейду поліції сьогодні затримали щонайменше п'ять людей з українськими паспортами. Очевидці бачили, як їх забрали, після цього жодної інформації немає. Люди налякані і більше нічого розповідати про подію не хочуть", – повідомив він.

У той же час очевидець подій Олег Гачков розповів про рейд у репортажі для "Центру інформації з прав людини".

За його словами, озброєні бійці ОМОНу стояли на входах на ринок, а також усередині нього і затримували людей з українськими паспортами, а також людей неслов'янської зовнішності.

Нагадаємо, Російський адвокат Микола Полозов, який виступає захисником кримських татар у кримінальних справах у тимчасово окупованому Криму, стверджує, що захист прав людини на півострові здійснювати фактично неможливо.