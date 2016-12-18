В Україні вважають ще понад 10 "кіборгів" зниклими безвісти - координатор із обміну заручників

В Україні на даний час вважаються безвісти зниклими понад 10 захисників донецького аеропорту. Про це повідомив координатор центру з обміну та звільнення заручників "Патріот" Олег Котенко, передає «112 Україна».

За його словами, робота з пошуку цих «кіборгів» триває.

"Колодій – це останній "кіборг", місцезнаходження якого було відоме. У нас ще безвісти зниклими рахуються понад 10 "кіборгів", яких ми намагаємося відшукати. Ми сподіваємося, що вони живі і десь перебувають у полоні. Робота з їх пошуку продовжується", - зазначив він.

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При цьому Котенко зауважив, що звільнення військовополонених проходить повільно через перешкоди з боку російської сторони.

"Звільнення у нас всі проходять довго, тому що є визначена російська сторона, яка перешкоджає тому, щоб наші військовополонені поверталися додому", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні з полону бойовиків звільнили останнього "кіборга" Донецького аеропорту Тараса Колодія.

Звільнення захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія із полону бойовиків відбувалося шляхом переговорів за сприяння Української православної церкви. Про це розповів єпископ Ірпінський УПЦ Климент (Вечеря), який брав участь у звільненні військового

"Наші священики є по всій території Донецької області. Тому вдалося домовитися, щоб до свята Св. Миколая можна було визволити хоча б одного українського військового. Ми нікого не обмінювали. Ми просто домовилися, щоб його відпустили", - зазначив він.