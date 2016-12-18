У мережі з’явились перші фото звільненого з полону "кіборга" Тараса Колодія

У мережі з’явились перші фото звільненого з полону бойовиків захисника донецького аеропорту Тараса Колодія. Світлини опублікувала на своїй сторінці у Facebook перший віце-спікер Верховної Ради і представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко.

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У підписі до фото, Геращенко наголосила, що з початку конфлікту священники звільнили десятки заручників.

«Довга дорога Додому! Тарас Колодій на свободі і вже іде до Києва. Ще раз дякуємо церкві і всім священнослужителям, що причетні до ЗВІЛЬНЕННЯ Тараса. До речі, з початку конфлікту священникам вдалося звільнити кілька десятків бранців», - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні з полону бойовиків звільнили останнього "кіборга" Донецького аеропорту Тараса Колодія.

Звільнення захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія із полону бойовиків відбувалося шляхом переговорів за сприяння Української православної церкви. Про це розповів єпископ Ірпінський УПЦ Климент (Вечеря), який брав участь у звільненні військового "Наші священики є по всій території Донецької області. Тому вдалося домовитися, щоб до свята Св. Миколая можна було визволити хоча б одного українського військового. Ми нікого не обмінювали. Ми просто домовилися, щоб його відпустили", - зазначив він.