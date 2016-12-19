Луценко заявив про затримання "годувальників "Л/ДНР" (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ГПУ Юрій Луценко.

Він розповів, що після проведення 29 обшуків оголошено про підозру та заарештовано 5 осіб за фінансування сепаратизму, а також накладено арешт на 160 транспортних засобів, що постачали продукти харчування до "Л/ДНР".

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Крім того, накладено арешт на 201 банківський рахунок підприємств, задіяних у протиправній схемі.

"Вилучено більше 500 тонн металопродукції, вивезеної з "ЛНР"; вилучено близько 1 млн грн готівкових коштів; вилучено документальні матеріали, електронні носії, фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку, які підтверджують факти постачання продуктів харчування на територію "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні генпрокурора.

Також глава ГПУ показав фото годувальників "Л/ДНР".