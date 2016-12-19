Луценко заявив про затримання "годувальників "Л/ДНР" (фото)
Прокуратурою Київської області спільно з СБУ розкрито групу, яка в 2015-2016 роках організувала незаконний канал постачання продуктів харчування на окуповані території Донецької та Луганської областей через псевдоекспорт (призначення Грузія, Азербайджан, Іран) на загальну суму понад 1,5 млрд грн.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава ГПУ Юрій Луценко.
Він розповів, що після проведення 29 обшуків оголошено про підозру та заарештовано 5 осіб за фінансування сепаратизму, а також накладено арешт на 160 транспортних засобів, що постачали продукти харчування до "Л/ДНР".
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Крім того, накладено арешт на 201 банківський рахунок підприємств, задіяних у протиправній схемі.
"Вилучено більше 500 тонн металопродукції, вивезеної з "ЛНР"; вилучено близько 1 млн грн готівкових коштів; вилучено документальні матеріали, електронні носії, фінансово-господарську документацію, комп'ютерну техніку, які підтверджують факти постачання продуктів харчування на територію "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні генпрокурора.
Також глава ГПУ показав фото годувальників "Л/ДНР".