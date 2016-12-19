На Донеччині отримали обмороження діти, яких мати залишила у холодному будинку (фото)
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження матері.
У Слов’янську двоє дітей отримали обмороження, після того, як їхня мати напередодні свята Миколая пішла з дому, залишивши без нагляду своїх двох дочок. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.
Зазначається, що дівчатка 2 та 5 років були знайдені у холодному будинку сусідкою, яка і зателефонувала до правоохоронних органів.
За вказаною адресою прибули поліцейські, які викликали бригаду швидкої допомоги.
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«Медики оглянули дітей і доставили їх до дитячої міської лікарні. У 2-річної дівчинки лікарі діагностували обмороження кистей рук та ніг, вона знаходиться в реанімації. А 5-річна дівчинка з гострим респіраторним захворюванням знаходиться в терапевтичному відділенні», - йдеться у повідомленні.
Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження матері. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.
Крім того, матеріали стосовно цієї сім'ї будуть передані в службу у справах дітей слов'янської районної адміністрації для подальшого соціального супроводу.