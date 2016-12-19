На Донеччині отримали обмороження діти, яких мати залишила у холодному будинку (фото)

У Слов’янську двоє дітей отримали обмороження, після того, як їхня мати напередодні свята Миколая пішла з дому, залишивши без нагляду своїх двох дочок. Про це повідомили у прес-службі ГУ НП у Донецькій області.

Зазначається, що дівчатка 2 та 5 років були знайдені у холодному будинку сусідкою, яка і зателефонувала до правоохоронних органів.

За вказаною адресою прибули поліцейські, які викликали бригаду швидкої допомоги.

Читайте такожУкраїнці світу передали дітям учасників АТО подарунки до Дня Святого Миколая

«Медики оглянули дітей і доставили їх до дитячої міської лікарні. У 2-річної дівчинки лікарі діагностували обмороження кистей рук та ніг, вона знаходиться в реанімації. А 5-річна дівчинка з гострим респіраторним захворюванням знаходиться в терапевтичному відділенні», - йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції встановлюють місцезнаходження матері. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 166 «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена ​​опіка чи піклування» Кримінального кодексу України.

Крім того, матеріали стосовно цієї сім'ї будуть передані в службу у справах дітей слов'янської районної адміністрації для подальшого соціального супроводу.