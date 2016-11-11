Львівські патрульні затримали киянина, який перебував у розшуку з 2012 року

Вночі 11 листопада львівські патрульні зупинили водія, який був у стані алкогольного сп'яніння. Після встановлення особи з'ясувалося, що його розшукують київські правоохоронці ще з 2012 року.

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Як повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова, на вулиці Науковій патрульні помітили позашляховик Chevrolet Captiva, у якого не горіла підсвітка номерного знаку. Інспектори зупинили автомобіль. У водія були видимі ознаки алкогольного сп’яніння. Він відмовився надати документи, тож його для встановлення особи запросили до Франківського відділу поліції, повідомляє Zaxid.net.

Там з’ясувалося, що 46-річний чоловік ― мешканець Київської області і перебуває у розшуку Києво-Святошинського відділу поліції з 2012 року. Порушника розшукують за повторно вчинені злочини щодо обігу наркотиків за ч.2 ст. 309 та 307 ККУ.

Результат перевірки на стан сп’яніння показав 1,0 проміле алкоголю. Патрульні склали на водія постанову за керування без документів та протокол за керування у нетверезому стані.

Порушника передали працівникам карного розшуку.