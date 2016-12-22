Зустрічали зі сльозами на очах: до Львова після 2 років полону повернувся "кіборг" Тарас Колодій (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Львові його зустрічали з квітами, шампанським і сльозами на обличчі. У катівнях російських найманців захисник Донецького аеропорту просидів найдовше.

Тарас зізнається, що залишатися в живих і підтримувати себе морально йому увесь час допомагала думка, що його хтось чекає вдома.

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Зустріти героя-десантника прийшли рідні, волонтери та прості львів’яни, у багатьох на обличчі сльози.

Тараса Колодія мобілізували у серпні 2014 року. Спершу він служив у Константинівці, потім захищав Донецький аеропорт, де й потрапив до рук бойовиків.

За словами рідних «кіборга», за два роки полону вони фактично не отримували жодних звісток.