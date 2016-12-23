Нацполіція запустила мобільний додаток для екстрених викликів, передачі фото та пошуку свідків
Нацполіція представила мобільний додаток "Моя нова поліція", наразі програма вже доступна для завантаження.
"Щоб комунікація між поліцією та суспільством стала простішою, команда ІТ-спеціалістів разом із колишніми бійцями аеророзвідки полку "Дніпро-1" створили мобільний додаток "Моя нова поліція", - повідомив на своїй сторінці у Facebook виконувач обов'язків голови Нацполіції України Вадим Троян.
За словами Трояна, проект не має аналогів в Україні, за кордоном таких сервісів також небагато.
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"Сьогодні мобільні гаджети стали невід'ємною частиною життя сучасної людини. До цих реалій маємо адаптуватися і ми у поліції", - наголосив керівник поліції.
Серед функцій додатку є можливість оперативно надсилати фото з місця пригоди, кнопка екстреного виклику, електронна мапа найближчих відділів поліції та медзакладів, сервіс пошуку свідків, новини, push-повідомлення із терміновою інформацією, а також можливість залишати подяки й скарги та інструкції, як спілкуватися з полісменами.
"Це стане новим рівнем комунікації між поліцією та громадянами. За цим майбутнє. Поки що цей додаток перебуває на стадії розробки, а його окремі функції доступні лише для мешканців Дніпра", - зауважив Троян, запевнивши, що програма вже доступна для завантаження. Окремо він також пообіцяв, що незабаром "Моя нова поліція" запрацює на всій території країни.