Нацполіція запустила мобільний додаток для екстрених викликів, передачі фото та пошуку свідків

"Щоб комунікація між поліцією та суспільством стала простішою, команда ІТ-спеціалістів разом із колишніми бійцями аеророзвідки полку "Дніпро-1" створили мобільний додаток "Моя нова поліція", - повідомив на своїй сторінці у Facebook виконувач обов'язків голови Нацполіції України Вадим Троян.

За словами Трояна, проект не має аналогів в Україні, за кордоном таких сервісів також небагато.

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"Сьогодні мобільні гаджети стали невід'ємною частиною життя сучасної людини. До цих реалій маємо адаптуватися і ми у поліції", - наголосив керівник поліції.

Серед функцій додатку є можливість оперативно надсилати фото з місця пригоди, кнопка екстреного виклику, електронна мапа найближчих відділів поліції та медзакладів, сервіс пошуку свідків, новини, push-повідомлення із терміновою інформацією, а також можливість залишати подяки й скарги та інструкції, як спілкуватися з полісменами.

"Це стане новим рівнем комунікації між поліцією та громадянами. За цим майбутнє. Поки що цей додаток перебуває на стадії розробки, а його окремі функції доступні лише для мешканців Дніпра", - зауважив Троян, запевнивши, що програма вже доступна для завантаження. Окремо він також пообіцяв, що незабаром "Моя нова поліція" запрацює на всій території країни.