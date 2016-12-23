У Міноброни розповіли, скількома контрактниками поповнились їх лави у цьому році

Про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк сьогодні на брифінгу.

Також, за її словами, від початку проведення АТО статус учасника бойових дій набули 187 тис. 741 військовослужбовець.

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Стосовно грошових виплат за виконання завдань в зоні АТО вона зауважила, що на сьогодні загальна сума склала понад 148,7 млн грн.

"Майже 6,6 млн - за виконання бойових завдань у складі підрозділів та майже 141 млн - за безпосередню участь у бойових діях. Родинам загиблих військовослужбовців виплачено 1 млрд 365 тис. грн, а 745 млн грн отримали учасники АТО, які були поранені чи отримали інвалідність", - додала речниця Міноборони.