Конфлікт через МАФи на Харківському: активісти затримали "тітушок", які зранку брали участь у сутичках (відео)

Як повідомляє один із активістів Ігор Громов на своїй сторінці Facebook, "тітушки" переховувалися в приміщенні автомийки, що знаходиться на ринку, там же були знайдені копії їх паспортів.

"На території автомийки прямо на будівельному ринку, в районі метро Харківська де сьогодні вранці були криваві протистояння, знайшли копії паспортів тітушок. Гопніки базувалися прямо на території мийки, всього близько 40 чоловік, в основному завезені з Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

За лсовами Громова, було знайдено близько 30 копій паспортів. Також він додає, що "за день кожному гопніку платили по тисячі гривень".

Відео, на якому видно, як затримували осіб, що могли брати участь у сутичках на ринку, опублікував на своїй сторінці в Facebook Сергій Миронюк.

Нароодний депутат Семен Семенченко, який також був присутній на місці подій повідомив, що затримано було 40 "тітушок", їх передано до поліції.

"Відділ поліції. Перша година ночі. Тітушок помістили в камери, але керівництво поліції не хотіло приймати заяви від підприємців. Громадскість переконує поліцію, що вони не праві. Переконали", - написав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, в Дарницькому районі Києва на території радіоринку, стався конфлікт під час знесення малих архітектурних форм, внаслідок чого постраждали шестеро осіб.

За даними поліції міста Києва, конфлікт виник між представниками ринку та суспільства, яке орендує землю. Орендар найняв людей і привіз будівельну техніку для встановлення паркану. Натомість підприємці почали зводити барикади.