В Криму вперше провели бойові стрільби курсанти Університету Повітряних Сил

Сьогодні в Криму на військовому полігоні “Чауда” в рамках активної фази оперативно-стратегічного командно-штабного навчання “Чисте небо - 2006” відбулися бойові стрільби підрозділів зенітних ракетних військ Сухопутних військ ЗС України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, зенітні ракетні дивізіони “Оса-АКМ” здійснили 16 пусків ракет – 12 по повітряним цілям і 4 – по морським. Усі морські цілі були вражені, а відсоток ураження повітряних цілей склав 84%.

Як мішені були застосовані освітлювальні снаряди, які запускалися з гаубиці Д-30 та мішень вертольоту на морській платформі. Дальність до мішеней становила від 4 до 6 кілометрів.

Вперше не тільки за часів існування незалежної України, а й за часів Радянського Союзу, з комплексів “Оса-АКМ” провели бойові стрільби курсанти випускного курсу Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, наголосили в Управлінні прес-служби Міноборони.

Також сьогодні на “Чауді” відбулося ротне тактичне навчання з підрозділами аеромобільних військ Сухопутних військ ЗС України. На фоні визначеної тактичної обстановки з двох літаків Іл-76МД відбулося десантування комбінованим способом майже 50 воїнів-десантників зі складу 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади.

За допомоги парашутно-безплатформової системи “Шельф” вітчизняного виробництва вперше за останні п’ять років було здійснено десантування трьох бойових машин десанту.

По приземленні повітрянодесантна рота у взаємодії з ротою морської піхоти Військово-Морських Сил ЗС України виконала завдання з блокування та знищення умовного незаконно створеного збройного формування.