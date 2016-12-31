"Якнайшвидшого закінчення війни": бійці з передової привітали з Новим роком (відео)
13:20, 31 грудня 2016Суспільство
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Українські бійці з передової привітали свої сім’ї та українців з Новим роком.
Насамперед, бійці бажають українцям мирного неба та щастя, та обіцяють повернутись з перемогою.
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"Бажаю всім щастя, здоров'я і якнайшвидшого закінчення війни", - сказав один з військових.
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