"Якнайшвидшого закінчення війни": бійці з передової привітали з Новим роком (відео)

Насамперед, бійці бажають українцям мирного неба та щастя, та обіцяють повернутись з перемогою.

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"Бажаю всім щастя, здоров'я і якнайшвидшого закінчення війни", - сказав один з військових.