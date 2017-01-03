У взятому під контроль ЗСУ Новолуганському відкрили пункт поліції (відео)

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області.

Загін правоохоронців, який нестиме службу за 500 м від позицій терористів, проінструктував очільник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін.

В поліції зазначили, що з Новолуганського до окупованої Горлівки - 20 км, але території, контрольовані бойовиками, значно ближче, на під’їзді до селища розташований «нульовий блокпост ДНР». Околиці селища понівечені обстрілами, уздовж дороги – дерева, посічені осколками снарядів. За тиждень до Нового року бойовики цілеспрямовано обстріляли місцеве аграрне господарство, яке забезпечує роботою третину населення.

Однією з проблем «сірої зони» було те, що поліція не мала можливості постійно перебувати у селищі. 2 січня начальником поліції Донеччини сюди спрямовано загін поліції. До нього входять досвідчені працівники Бахмутського відділу поліції, бійці підрозділів спецпризначення та додані сили. Вони забезпечуватимуть безпеку людей та надаватимуть будь-яку допомогу на місці.

Пункт поліції розташований у будівлі сільради. Тут є усе необхідне для цілодобової роботи.

Генерал провів у пункті поліції нараду з командирами підрозділів «Дніпро-1» та «Донбас», які також несуть тут службу, та поставив першочергові завдання бійцям поліцейського загону.

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«Виконуючи розпорядження штабу АТО, ми відкриваємо пункт поліції в Новолуганському. Першочергові завдання – організувати роботу чергової частини, прийом громадян, бо, гадаю, у жителів накопичилося чимало питань, здійснювати патрулювання території. Ви маєте обійти кожну вулицю та кожний будинок, поспілкуватися з кожним жителем, аби виявити людей, яким потрібна допомога, зокрема похилого віку та дітей. У людей має бути впевненість, що їх є кому захищати зсередини, жителі мають відчувати підтримку, знати, що є влада, закон та правопорядок», - підкреслив В’ячеслав Аброськін.

Військовослужбовці відзначили, що вони готові працювати у тісній взаємодії з поліцією.

«На сьогодні ситуація в селищі спокійна, і ми будемо намагатися зберегти її такою й надалі», - зазначив представник «Дніпро-1».

Аби поліцейські мали змогу оперативно прибувати на виклики, генерал передав бійцям сучасний позашляховик «Рено Дастер», це один з автомобілів, виділених для поліції Донеччини міністерством внутрішніх справ України.

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Старшим загону поліції став дільничний інспектор Олександр Морхов, який найкраще знаю цю територію - два роки поспіль поліцейський обслуговує прифронтові селища Зайцеве та Новолуганське. Координувати роботу пункту поліції буде керівник Світлодарського міського відділку поліції Віталій Хівріч. Правоохоронець має досвід роботи у бойових діях та після виходу з Дебальцевого вже рік несе службу на лінії розмежування.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці року українські військові взяли під контроль селище Новолуганське що знаходилося у "сірій" зоні.